Russia, Lavrov contro gli Stati Uniti: "Vogliono trasformare il mondo"

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che gli Stati Uniti vogliono che il mondo assomigli a un "saloon americano". Ma ci sono molti paesi che "non accetteranno di prendere ordini dallo 'Zio Sam' come Cina, India, Brasile e Messico", ha aggiunto il ministro in un'intervista rilasciata all'emittente russa Rt. Il collaboratore di Putin ha poi affermato: "I Paesi hanno votato contro di noi all'Assemblea generale dell'Onu perchè sottoposti a pressione e ricatti, sono state rivolte minacce ai delegati, riguardanti anche i loro figli che studiano all'estero e i loro conti bancari".