Dalla Russia fanno sapere di avere utilizzato dei missili ipersonici in Ucraina. Ad affermarlo è stato il Ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. Finora non era mai stato utilizzato questo genere di armi durante il conflitto, in corso da oltre tre settimane. Colpita la regione Ivano-Frankivsk, zona occidentale dell'Ucraina, dove è stato distrutto “un deposito sotterraneo di munizioni”.