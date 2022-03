In Cina si torna a morire di Covid: due decessi dopo oltre un anno

La Cina registra i primi due decessi legati al Covid-19 del 2022. Come riferisce la Commissione sanitaria nazionale, i due pazienti sono scomparsi nella provincia nord-orientale di Jilin, mentre il Paese si trova di fronte alla peggiore ondata di contagi dall'inizio della pandemia. Gli ultimi decessi erano stati segnalati il 26 gennaio del 2021. Nel Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.051 nuovi casi, in calo rispetto ai 4.365 del giorno prima. In alcune parti del Paese è tornato l’incubo del lockdown. Restrizioni massime a Shenzhen, dove in alcuni quartieri è stato rilevato un picco di casi.