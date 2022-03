Rinviata la missione di Samantha Cristoforetti: “Non prima del 19 aprile”

La missione della navetta Crew Dragon della SpaceX con a bordo l'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è stata rinviata dal 15 a non prima del 19 aprile. A renderlo noto è stata la NASA, che con SpaceX di Elon Musk, ha rinviato dal 30 marzo al 3 aprile anche il lancio della missione commerciale Axiom 1 (Ax-1). Entrambi i lanci sono previsti con capsule Crew Dragon e lanciatori Falcon 9, sempre della SpaceX. Nel caso della missione Ax-1 il rinvio è stato deciso per consentire di completare i controlli della navetta prima della missione, della durata di 10 giorni. Per la missione Crew-4 si deve alla necessità di garantire sia un intervallo adeguato nel fitto programma dei voli con equipaggi, sia la possibilità di poter avere a disposizione della missione un tempo utile per più tentativi di lancio.