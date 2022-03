Mattarella scrive a Papa Francesco: “Il mondo è ripiombato nell’angoscia”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Papa Francesco , porgendogli a nome di tutta la nazione gli auguri per il nono anniversario del suo Pontificato. "Santità, nella fausta ricorrenza del IX anniversario della solenne inaugurazione del Pontificato, desidero farLe pervenire a nome del popolo italiano e mio personale calorosi auguri uniti a sincera gratitudine per la speranza che il Suo alto Magistero continua a rappresentare anche nelle dolorose circostanze che stiamo vivendo", ha scritto il Capo dello Stato.

Mattarella a Papa Francesco: “Violate elementari regole della convivenza”

Nella nota, inevitabile il riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina che sta scuotendo il mondo intero. "Nel momento in cui le nostre società cercavano faticosamente di emergere dall'emergenza sanitaria il mondo è ripiombato in una condizione di incertezza e angoscia a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Nell'attuale situazione, che scuote alle sue fondamenta l'ordine internazionale violando le più elementari regole della pacifica convivenza, le Sue accorate invocazioni contro la guerra assumono la veste di un appello - rivolto soprattutto a coloro che hanno in mano i destini di così tante vite umane - affinché si ritrovino le ragioni del dialogo e si ponga fine a una situazione gravissima e inaccettabile che mette a repentaglio la sicurezza e la stabilità globali”.