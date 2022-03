La Russia minaccia l’Italia: “Sanzioni porteranno a conseguenze irreversibili”

La Russia chiama in causa l’Italia in merito alle sanzioni imposte dal governo guidato da Mario Draghi e dagli altri stati europei. Il direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Alexei Paramonov, parla di “conseguenze irreversibili” qualora l’Italia, come altri Paesi, dovesse proseguire con la logica delle sanzioni. "Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la totale guerra finanziaria ed economica alla Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili”, ha detto Paramonov.