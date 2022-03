Proteste nel Belize per l'arrivo di William e Kate: "Non li vogliamo"

È iniziato malissimo il tour nei Caraibi di William e Kate. Il Duchi di Cambridge, infatti, sono stati costretti a cancellare la visita nel Belize per una protesta dei residenti locali. I reali avrebbero dovuto visitare una fattoria di cacao Akte 'il Ha, nel villaggio di Indian Creek ai piedi delle montagne Maya, in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta. Sebastian Shol, presidente del villaggio di Indian Creek, ha dichiarato al Daily Mail: “Non vogliamo che atterrino sulla nostra terra, questo è il messaggio che vogliamo mandare. Potrebbero atterrare ovunque, ma non sulla nostra terra". Il villaggio di Indian Creek è in combutta da tempo con l'organizzazione caritatevole Flora e Fauna in cui William è coinvolto, per una proprietà contestata. I residenti quindi, come gesto simbolico, si sono opposti all'atterraggio sul campo di calcio del villaggio dell'elicottero con i reali. Kensington Palace ha confermato la cancellazione della visita, citando "delicati motivi".