“Avvelenamento o malattia improvvisa”, l'élite russa vuole eliminare Putin

In Russia un’élite di persone vorrebbe eliminare Vladimir Putin. Si tratta di magnati, oligarchi e ricchi imprenditori, che stanno pagando a caro prezzo le sanzioni imposte dall’Occidente, a causa della guerra in Ucraina. Per tale ragione, come riferisce la direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina su Facebook, e come riportano dalle agenzie di stampa ucraine Unian e Ukrinform, l’obiettivo è quello di uccidere il presidente. Come? “Avvelenamento, malattia improvvisa, incidente", affermano rapporti di intelligence.