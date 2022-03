Conduttrice finisce nella lista nera della Russia: “Orgogliosa di essere vostra nemica”

La celebre conduttrice televisiva ucraina Masha Efrosinina è entrata nella black list della Russia. Il Comitato per la protezione degli interessi nazionali ha definito la donna un "nemico della Federazione Russa”. Efrosinina, però, non se l’è per nulla presa, anzi. Sul suo profilo Instagram, come riporta l’agenzia Unian, ha pubblicato uno screenshot con altre celebrità che sono state inserite nella lista nera dalla Federazione Russa. ”La giornata non è stata vana. Gloria all’Ucraina!”, ha scritto la donna a commento dell’immagine. Il suo gesto è stato accolto con favore anche dai fan. “Orgoglio dell’Ucraina”, hanno commentato. ”Questo è il miglior titolo", "Questo è un premio. Ti amiamo infinitamente”.