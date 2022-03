Ucraina, soldato britannico torna in patria: è stato arrestato

Un soldato britannico 19enne della Coldstream Guard, la guardia della Regina Elisabetta di stanza a Windsor, è stato arrestato dalla polizia militare e interrogato una volta tornato nel Regno Unito. Il giovane si era unito come volontario in Ucraina alla legione internazionale creata dal presidente Volodymyr Zelensky per combattere contro le truppe russe. Secondo i media, il militare - la cui identità non è stata rivelata - rischia ora una pena detentiva per diserzione dopo essere andato in una zona di guerra violando gli ordini del ministero della Difesa.