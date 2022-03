Guerra in Ucraina: il discorso di Zelensky al Parlamento italiano

Il Presidente ucraino Zelensky ha parlato per circa 12 minuti davanti al Parlamento italiano. Il suo intervento è stato seguito da una unanime standing ovation di tutta l’Aula durata un paio di minuti. "L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare città ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata", ha fatto sapere. Poco prima dell'intervento il leader di Kiev ha avuto modo di parlare telefonicamente con Papa Francesco, al quale ha chiesto un intervento deciso per fermare il conflitto. "Bisogna fare il possibile per garantire la pace e fermare una guerra organizzata da anni da una sola persona. Voi conoscete bene gli ucraini, un popolo che non ha mai voluto la guerra, che è europeo come voi. Voi sapete bene chi ha portato la guerra, chi ordina di combattere", ha aggiunto.