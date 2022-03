Covid, addio restrizioni: l'Oms attacca l'Italia e altri Paesi

Diversi Paesi europei, inclusa l'Italia, hanno revocato troppo "brutalmente" le loro misure anti Covid e si trovano adesso di fronte ad un forte aumento dei casi legati alla sub variante BA2 di Omicron. A dirlo il direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge. Durante una conferenza stampa tenuta in Moldavia, Kluge si è detto "vigile" sull'attuale situazione epidemica nel continente, pur affermando di rimanere "ottimista". Oltre all'Italia il funzionario ha citato la Germania, la Francia e il Regno Unito.