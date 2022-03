Ucraina, figlia di noto attore: "Tanti russi giustificano la guerra"

La figlia dell'attore russo Vladimir Mashkov, sostenitore dell'invasione russa in Ucraina, ha definito in un'intervista alla Cnn "semplicemente incredibile quello che sta accadendo". "Il fatto che così tanti russi, incluso mio padre, credano che questa violenza sia in qualche modo giustificata, mi spezza il cuore. Ma, ovviamente, non può essere paragonato a quello che stanno provando ora gli ucraini, che muoiono. Ieri ho parlato con mio padre al telefono e ora ci credo, purtroppo", ha detto Maria, che da anni vive e lavora negli Stati Uniti. Di recente il padre ha invitato la figlia a tornare in patria con i suoi figli. Il 18 marzo scorso l'attore si è esibito a Luzhniki nel raduno-concerto in onore dell'anniversario dell'adesione della Crimea alla Federazione Russa dove ha citato una poesia di Fyodor Tyutchev che critica l'Occidente.