Impennata di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati quasi 100mila nuovi casi (96.365 per l'esattezza) su 641.896 tamponi. Un dato così alto non si registrava dallo scorso 8 febbraio, quando si erano contati 101.864 contagi in un giorno. Lieve calo delle terapie intensive (-8), in tutto sono 455, ma aumento dei ricoveri nei reparti ordinari (+ 241), in tutto sono 8.969. I decessi sono 197.