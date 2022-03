Federico Chiesa non si nasconde più: in macchina con la nuova fidanzata

Con una storia su Instagram Federico Chiesa ha confermato la sua nuova love story, quella con Lucia Bramani. Dopo gossip e indiscrezioni il calciatore bianconero è uscito ufficialmente allo scoperto postando uno scatto che lo ritrae in macchina con il nuovo amore. In più qualche giorno fa ha lasciato diversi cuoricini sulla bacheca della modella, con la quale fa coppia fissa dallo scorso gennaio. Inoltre pare siano già avvenute le prime presentazioni in famiglia: Chiesa ha iniziato a seguire sui social network il fratello di Lucia.