Fedez: “Operato per un tumore neuroendocrino del pancreas”

Fedez è stato operato per un “raro tumore neuroendocrino del pancreas”. A rivelare la diagnosi shock è stato lo stesso rapper via social. Il 32enne è stato operato due giorni fa al San Raffaele di Milano, dopo aver annunciato la scorsa settimana di essere malato. "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo”, ha spiegato il cantante.