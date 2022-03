In Ucraina ora è emergenza idrica: “10 città senza acqua potabile”

L’Ucraina è sull’orlo di un’emergenza idrica. Flagellate dalle bombe russe, molte delle città del Paese non hanno più accesso all’acqua potabile. "La guerra ha privato parzialmente o completamente di acqua potabile i residenti di Mariupol, Mykolayiv, Kharkiv, Okhtyrka, Izyum, Makarov, Pologi, Vasylivka, Orikhiv, Huliaipil, Chernihiv, Trostyanets e molti altri insediamenti dell'accesso all'acqua potabile”, ha dichiarato la commissaria del Parlamento ucraino per i Diritti umani, Lyudmila Denisova. Come cita Unian, a Donetsk 200.000 persone non hanno accesso all’acqua. E più aumentano gli scontri e più aumenta il rischio che tutta la regione possa essere completamente tagliata fuori dall'approvvigionamento idrico.