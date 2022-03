Ucraina, Zelensky attacca 4 Paesi europei: "State facendo poco"

Zelensky attacca alcuni Paesi europei

Zelensky se l'è presa con tre Paesi europei - Germania, Irlanda e Portogallo – colpevoli, a detta del Presidente dell'Ucraina, di essere in ritardo o riluttanti ad adottare misure contro Putin. L'ex attore ha poi puntato il dito contro l'Ungheria di Viktor Orban, che ha mantenuto fino ad oggi una posizione neutrale. "Una volta per tutte: devi decidere da che parte stare. Esiti ancora a imporre sanzioni o a mandarci armi? Non c'è più tempo per le esitazioni. È ora di decidere", ha detto Zelensky rivolgendosi al presidente ungherese.