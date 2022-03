Al Bano apre la sua casa ai profughi ucraini: "Una nuova famiglia"

Profughi ucraini a casa di Al Bano

"Il bambino più piccolo mi fa tenerezza. Mi ha chiesto: "Ma questo albergo quante stelle ha?". Io ridendo ho risposto: "È un quattro stelle!". E lui: "No, ne ha almeno dieci secondo me!", ha raccontato Al Bano, che ha precisato: "Io ora mi sento responsabile per questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli". Carrisi ha inoltre annunciato che non canterà più in Russia, Paese dove è molto conosciuto e amato: "Mi spiace, ma questo è un atto di un gravità inaudita. Per quanto io lo abbia apprezzato in passato, io questo Putin non lo accetto: non si può entrare coi carri armati in una terra non tua".