Pillola contraccettiva maschile: è efficace al 99% sui topi

Un nuovo e rivoluzionario farmaco, chiamato YCT529 e su cui hanno lavorato gli scienziati dell'Università del Minnesota, potrebbe iniziare la sua sperimentazione clinica entro la fine dell'anno. Si tratta di una nuova pillola contraccettiva non ormonale per gli uomini che è risultata efficace al 99% nella sperimentazione condotta in laboratorio sui topi, non facendo emergere evidenti effetti collaterali. "La ricerca di una pillola anticoncezionale per gli uomini risale addirittura all'autorizzazione negli anni '60 del suo equivalente per le donne", ha spiegato il dottor Abdullah Al Noman, studente di un master all'Università del Minnesota. "Non ci sono ancora pillole approvate sul mercato e molti dei composti attualmente in fase di sperimentazione clinica agiscono su un ormone maschile, il testosterone, e sono spesso associati a diversi effetti collaterali indesiderati, come aumento di peso, attacchi di depressione e aumento dei livelli di colesterolo, con conseguente aumento del rischio di malattie cardiache". A differenza di questi ultimi il composto chimico YCT529, somministrato ai roditori per 4 settimane, ha ridotto drasticamente la produzione di sperma ed è stato efficace al 99% nel prevenire la gravidanza. Ora seguiranno trial clinici e soprattutto servirà l'approvazione delle autorità regolatorie (Food and Drug Aministration statunitense (Fda) e Agenzia Europea per i Medicinali (Ema).