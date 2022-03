Long Covid, studio italiano: per ogni variante effetti diversi

FIRENZE - Secondo un nuovo studio osservazionale italiano, condotto da Michele Spinicci e colleghi dell'Università degli Studi di Firenze in collaborazione con l'Azienda ospedaliera universitaria Careggi, che ha analizzato e confrontato i sintomi post Covid di 428 pazienti, i sintomi legati al Long Covid potrebbero essere diversi nelle persone che sono contagiate con varianti differenti. È infatti emerso che, dopo la prima ondata di Covid nel 2020, la maggior parte dei contagiati lamentava la totale assenza di olfatto per lunghi mesi, mentre con l'arrivo della variante Alfa, erano dolori, nebbia mentale, ansia e depressione i sintomi più ricorrenti nei messi successivi alla malattia. In generale, l'analisi indica che ad essere più colpite da sindromi post infezione sembrano essere le donne, quasi il doppio rispetto agli uomini. Andando più nello specifico, i sintomi più comuni riportati dallo studio sono stati: mancanza di respiro (37%) e affaticamento cronico (36%), problemi di sonno (16%), problemi visivi (13%) e nebbia cerebrale (13%).