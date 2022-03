È morto Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters: aveva 50 anni

Lutto nel mondo della musica. All’età di 50 anni si è spento Taylor Hawkins, batterista dei Foo Fighters. Il rocker è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a Bogotà (Colombia) per un concerto. Distrutti i compagni di band, che hanno annunciato la tragica notizia con un post: ”La famiglia dei Foo Fighters è distrutta per la tragica, prematura morte del nostro amato Taylor Hawkins. Il suo spirito musicale e la sua risata contagiosa vivranno con noi per sempre. I nostri cuori vanno alla moglie, ai figli e alla famiglia, e chiediamo che la loro privacy sia trattata con il massimo rispetto in questo momento difficile in maniera immaginabile”.