È Moonwatch mania a Torino: persone accampate da ore per il nuovo orologio

A Torino è creata una lunghissima coda davanti al negozio della Swatch. Il motivo? Tutti vogliono acquistare il nuovo orologio Moonwatch. La fila si estende per un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice e nella centralissima via Roma. "Sono qui da ieri notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte", racconta un ragazzo, in attesa come gli altri appassionati di mettere le mani sull'ultimo pezzo della collezione. Il Moonwatch è una riproduzione originale in bioceramica del celebre Speedmaster dell'Omega, che ha collaborato ala realizzazione del modello. "Non è la prima volta - aggiunge un altro ragazzo -, ho fatto la stessa cosa davanti alla Apple in altre occasioni. Poi è arrivata la pandemia...".