Ora legale 2022, come e quando cambiare le lancette

TORINO - Questa notte le lancette torneranno avanti di un’ora : dalle 2 alle 3. Torna, infatti, l' ora legale che sarà in vigore da domenica 27 marzo al 30 ottobre, quando tornerà l'ora solare. Secondo la stima di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l'Italia, nei sette mesi di ora legale, risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 150mila famiglie. La società, inoltre, prevede "un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera".

Quando spostare le lancette

Alle 2 di notte le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora. I dispositivi elettronici connessi a internet, come smartphone e tablet, dovrebbero aggiornarsi automaticamente, mentre per orologi da polso o da parete bisognerà intervenire a mano. Dormiremo 60 minuti in meno.