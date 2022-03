"Abramovich, scoperta la sostanza ingerita nel tentato avvelenamento"

Roman Abramovich ha accusato sintomi di avvelenamento , così come il deputato Rostem Umerov e un membro del governo ucraino, dopo aver tenuto un incontro per avviare negoziati di pace nel conflitto tra Ucraina e Russia. Come riporta El Mundo, i tre potrebbero essere stati intossicati da alcune porzioni di cioccolatini, contenenti una sostanza tossica composta da organofosfati. L'oligarca russo ha iniziato a sviluppare vari sintomi, tra cui la perdita temporanea della vista e la comparsa di ferite sul viso e sulle mani. Christo Grozev , un ricercatore russo, fa notare che "la dose non è stata sufficiente per uccidere nessuno dei tre, anche se l'obiettivo diretto era probabilmente Abramovich”.

Abramovich, ricoverato in ospedale per diversi giorni

Dopo il tentato avvelenamento, Abramovich è stato ricoverato per diversi giorni in un ospedale turco. Poi, ieri, è tornato per partecipare al tavolo della riunione. Grozev ritiene inoltre che "potrebbe essere un segnale di avvertimento rivolto contro di lui dai membri della linea dura di Mosca, per non saltare sul carro dei dissidenti". Pertanto, il suo "onesto ruolo di intermediario" e la "critica alla guerra" potrebbero essere i fattori dell’avvelenamento. Mosca ha negato, bollando la notizia come un "sabotaggio che fa parte della guerra dell'informazione". Al contrario, il Ministero degli Affari Esteri del Regno Unito ritiene che quanto accaduto sia “molto preoccupante”.