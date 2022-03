Prelevati campioni della superficie di Marte: ecco quando arriveranno sulla Terra

Il rover Perseverance della NASA continua la sua missione su Marte , dove sta svolgendo, tra le altre attività, la raccolta di campioni dalla superficie del pianeta per la ricerca. L'agenzia spaziale statunitense e l'Agenzia spaziale europea (ESA) stanno collaborando con l'obiettivo di portare questi campioni sulla Terra in modo che possano essere studiati dagli scienziati. Tuttavia, è una missione complicata che richiederà anni di lavoro per essere completata. Pertanto, la previsione degli esperti è che l'arrivo dei campioni sul nostro pianeta avverrà nel 2033 .

Le modifiche alla missione

Il piano per la missione "Marse Sample Return" ha subito delle modifiche ed è stato suddiviso in due missioni per ridurre i rischi legati al lancio di un nuovo rover e di un veicolo di risalita su un unico razzo nell'anno 2026. La data per i due lanci che sono stati inseriti nel piano è fissata per il 2028, mentre il ritorno dei campioni dalla superficie di Marte per il 2033. Inoltre, l'orbiter costruito dall'ESA sarà lanciato nel 2027.

L’obiettivo della NASA: “Ridurre ogni rischio”

"Un'architettura alternativa di due lander può fornire una probabilità sostanzialmente migliore di successo tecnico del programma", ha spiegato Thomas Zurbuchen, amministratore associato della NASA per la scienza, come scrive il sito web Gizmodo. Secondo questo sito specializzato, il nuovo rover recupererà i campioni raccolti dalla Perseverance e successivamente li collocherà nel Mars Ascent Vehicle (MAV), che lancerà i campioni nell'orbita del pianeta rosso in modo che vengano intercettati dai fabbricati orbiter dell'ESA, l'"Earth Return Orbiter", da portare sulla Terra.