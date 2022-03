Eugenio in via di Gioia: “Siamo noi gli autori della scritta a Piazza San Carlo”

A scrivere l’enorme “Ti amo ancora” a Piazza San Carlo (Torino) è stata la band locale degli Eugenio in via di Gioia. Il gruppo ha rivendicato il messaggio sui social, dopo che molti avevano pensato a un’operazione di marketing o a un atto di vandalismo. “Qualcuno ha urlato allo scandalo contro la città. Qualcuno non vedeva l'ora di puntare il dito contro i soliti vandali. Qualcuno ha ipotizzato che fosse un'operazione di marketing di un grosso marchio. Non è niente di tutto questo. È la dichiarazione d'amore di oltre 150 persone che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d’amore”.