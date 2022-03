Ucraina, Zelensky chiede aiuto all'Australia: "Dobbiamo fare di più"

La guerra tra Russia e Ucraina va avanti e Volodymyr Zelensky ha chiesto ai parlamentari australiani più aiuti, in termini sia di sanzioni che di equipaggiamento militare. "Abbiamo bisogno di più sanzioni contro la Russia, sanzioni potenti finché non smetteranno di ricattare altri paesi con i loro missili nucleari", ha detto in video collegamento al Parlamento australiano.