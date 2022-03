WhatsApp, annunciate nuove funzionalità per i messaggi vocali

Secondo quanto riportato dalla casa madre Meta, sono in totale 7 miliardi i messaggi vocali che vengono inviati ogni giorno su WhatsApp. Per questo motivo sono state annunciate anche nuove funzionalità e opzioni per il controllo dei file inviati e ricevuti: "I messaggi vocali hanno reso le conversazioni degli utenti ancora più personali. Con la voce, le emozioni traspaiono in modo più naturale rispetto ai messaggi di testo" spiega la società. Tra le novità a supporto dei messaggi vocali ci sarà la riproduzione in background, per continuare ad ascoltare i messaggi vocali anche se la pagina della chat è stata chiusa, la pausa e riavvio della registrazione, in momenti differenti e infine anche i vocali inviati agli amici potranno essere riprodotti a velocità superiore il normale, a 1,5x o 2x. Le funzionalità saranno disponibili già nelle prossime settimane per tutti gli utenti, sia iOS che Android, con un aggiornamento.