Miss Bum Bum snobba Cristiano Ronaldo, il messaggio per Messi

Non è un momento facile per Cristiano Ronaldo e a prendersi gioco del campione portoghese è ora anche Suzy Cortez, Miss Bum Bum 2015, e grande fan di Leo Messi. "Si è qualificato per la Coppa del Mondo. Messi vincerà un trofeo in questa stagione. Messi è più grande del PSG. È facile odiare il MIGLIORE", ha scritto su Twitter. La scorsa estate Ronaldo è tornato al Manchester United ma a differenza del collega argentino sembra che finirà la stagione calcistica senza alcuna vittoria. Il club inglese è fuori dalla Champions League e molto probabilmente non disputerà neppure l'Europa League. Diverso il percorso di Messi al Paris Saint-Germain.