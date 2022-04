Zaki: "Italia ed Egitto fuori da Mondiali? Giornata pessima"

TORINO - "E' stata una giornata pessima, dopo la partita i miei amici qui mi dicevano che l'Italia aveva perso e l'altro giorno ho scoperto che ha perso pure l'Egitto. Non vedevo l'ora di poter seguire l'Egitto e l'Italia giocare in Qatar e fare il tifo per loro. E invece...". Così ai microfoni di Radio 1 Patrick Zaki , studente egiziano dell'università di Bologna che è in attesa della prossima udienza nell'ambito del suo processo in Egitto.

Le parole di Zaki

"Sono cresciuto in una casa piena di partite, tutte le partite, mio padre me le faceva vedere quando ero piccolo. Per questo sono cresciuto con questa passione per il calcio. Visto che la mia famiglia era molto protettiva, il calcio era l'unico modo per me per uscire dalla bolla di protezione, un modo di conoscere altri luoghi e culture. Il calcio è un punto di incontro fra persone che può attenuare differenze. Ero pure bravo, centrocampista d'attacco, ma è da tantissimo tempo che non tocco una palla" ha raccontato Zaki.