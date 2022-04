Tamponi, si va verso un aumento dei costi: ecco perché

Con la fine dello stato d’emergenza, i prezzi dei tamponi rischiano di aumentare. Decadendo il Protocollo d’intesa con il governo, le farmacie non sono più tenute a offrire test anti Covid a prezzi contenuti. Finora il costo di un antigenico rapido è stato di 15 euro per gli adulti, 8 euro ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni e gratis per le persone provviste di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid. Al momento FederFarma assicura che non ci saranno rincari. “Anche se da oggi il Protocollo d'intesa che stabiliva prezzi calmierati per i tamponi non è più valido, abbiamo dato indicazioni ai nostri associati di continuare a offrirli a prezzi contenuti”, afferma il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia.