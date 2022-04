Zelensky: “L'unico risultato che accetteremo è la vittoria"

Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky non è disposto a scendere a compromessi con la Russia e con Putin. L’unico risultato a cui punta il leader dell’Ucraina è la vittoria, senza dover rinunciare a nessun territorio. "Una vittoria della verità significa una vittoria per l'Ucraina e gli ucraini. La domanda è quando finirà. Questa è una domanda profonda. È una domanda dolorosa. Oltre alla vittoria, il popolo ucraino non accetterà nessun risultato”, ha dichiarato durante un'intervista con Fox News. "Non scambiamo il nostro territorio. La questione dell'integrità territoriale e della sovranità è fuori discussione".