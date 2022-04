Papa Francesco: “Visita a Kiev è sul tavolo”

Papa Francesco si recherà a Kiev, per mostrare la propria vicinanza al popolo ucraino duramente colpito dall’invasione russa. "Sì, è sul tavolo”, ha risposto detto il Pontefice ai giornalisti sul volo verso Malta che gli chiedevano se avesse preso in considerazione l'invito ad andare nella Capitale ucraina. Per la prima volta, il Papa è sceso dall'aereo Ita che lo ha condotto a Malta con un ascensore aperto dalla parte posteriore senza usare la scaletta. È la prima volta che accade in un viaggio papale. Papa Francesco soffre per un problema al ginocchio.