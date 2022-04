"L'Aquila, 12.225 grazie": è la cifra devoluta dai tifosi abruzzesi per la sottoscrizione di Tuttosport

TORINO - Dal terremoto alla tragedia ucraina : volando alto con la coppia di ali più luminose e colorate, la solidarietà e la speranza . Si narrava (o meglio: si celebrava) sul giornale di ieri la splendida manifestazione benefica organizzata due sabati or sono dall’associazione “Mamme per l’Aquila”, insieme con L’Aquila 1927 e l’Academy L’Aquila Calcio (la Partita del Cuore “Uniti per l’Ucraina” tra la nazionale italiana Artisti Tv e numerose Vecchie Glorie del nostro calcio, più la vendita all’asta sempre per beneficenza di una maglia autografata da Roberto Baggio).

Ammirati, emozionati, grati, su queste colonne abbiamo subito giustamente esaltato l’eccezionale esito: oltre 12 mila euro (l’intero incasso complessivo) donati alla sottoscrizione lanciata da Tuttosport, al fianco dell’ospedale infantile Regina Margherita e dell’associazione umanitaria Ugi, a favore dei bambini ucraini malati di tumore e delle loro mamme ricoverati a Torino. Proprio la lettura del nostro giornale, ieri mattina, ha sollevato plausi, ringraziamenti e commenti anche commossi da parte dei vertici della Sanità torinese e dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Attraverso Tuttosport, le loro parole, le loro riflessioni profonde e dettate anche dal cuore raggiungano tutti gli amici de L’Aquila e dell’Abruzzo: a cui anche noi non ci stancheremo mai di dire grazie.

Il direttore generale della Città della Salute, Giovanni La Valle, a capo dei quattro ospedali più importanti di Torino: «Ringraziamo L’Aquila e tutti gli enti e le associazioni che, grazie alla Partita del Cuore, hanno dimostrato un grande spirito di solidarietà e hanno permesso di raccogliere una notevole somma a sostegno dei piccoli pazienti ucraini, che in queste settimane sono stati ricoverati presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino».

La dottoressa Franca Fagioli, responsabile del reparto di oncoematologia pediatrica del Regina, in prima fila insieme con la Regione Piemonte anche nell’organizzazione delle due missioni umanitarie ai confini tra Romania e Moldavia per portare in salvo due gruppi di bambini ucraini malati e le loro mamme (59 persone): «Il compito che ci è stato affidato dalla guerra in Ucraina è molto complesso: eradicare il tumore nei bambini e negli adolescenti e prendere in carico globalmente il bambino e la mamma che lo accompagna, cercando di dare una parvenza di normalità a un nucleo famigliare spezzato, dove alla paura di morire per il tumore si associa il dolore per aver lasciato i propri cari in terra di guerra. Il vostro contributo ci permette e ci permetterà di fare la differenza per questi bambini che l’ospedale infantile Regina Margherita ha accolto, cercando di rispondere ai molteplici bisogni che ogni giorno ci vengono raffigurati. Tutti assieme ce la possiamo fare».

Il professor Enrico Pira, presidente dell’Ugi: «È fantastico, vi ringraziamo tutti di cuore! Sarà un lungo impegno e anche grazie a voi si prospettano buone possibilità di successo nel fronteggiare problemi cui non eravamo abituati. La novità, non solo per noi, è dover immaginare anche un “dopo” senza radici sociali. Mi spiego meglio: per noi l’assistenza in fase acuta e l’ospitalità nel lungo percorso di cure, che possono durare anni, è esperienza quotidiana anche per famiglie di altri continenti. Ma tutte, fino a oggi, avevano un luogo di “ritorno”, fisico e sociale. Magari rimanevano a lungo in Italia, ma sempre con un luogo della memoria e un riferimento stabile nella loro comunità. In questo momento, invece, è difficile ipotizzare cosa succederà a questi profughi ucraini e se (e quando) potranno rientrare nel loro Paese. Molti bimbi guariranno, fortunatamente, ma dobbiamo pensare anche al loro “dopo” e a quello della famiglia che rimarrà. Serviranno grandi risorse e a questo dobbiamo prepararci. E voi ci state aiutando in modo concreto e molto rilevante. Grazie».

E Marcella Mondini, segretario generale dell’Ugi: «Quando la solidarietà e la condivisione del dolore si uniscono, il risultato è sempre ottimo. Quello degli aquilani è un grande gesto di generosità verso chi in questo momento è in una situazione di grande dolore e difficoltà. I bimbi ucraini e le loro mamme sentono il calore dell’accoglienza e sono riconoscenti per tutta l’attenzione a loro rivolta. Ma anche noi, operatori, sentiamo di non essere soli e di avere molte persone accanto che ci danno una mano. Grazie di cuore da tutti noi di Ugi».

Grazie, L’Aquila. Grazie, Abruzzo. Grazie, amici.