L'allarme dell'Oms: l'inquinamento uccide 13 persone al minuto

L'inquinamento atmosferico uccide 13 persone ogni minuto a causa di tumore ai polmoni, malattie cardiache e ictus. Ogni anno, nel mondo, sono oltre 13 milioni i decessi dovuti a cause ambientali che si potrebbero evitare, inclusa la crisi climatica, che è "la più grande minaccia sanitaria per l'umanità". A farlo sapere l'Organizzazione mondiale della Sanità in vista della Giornata Mondiale della Salute (World Health Day) che si celebra, come ogni anno, il 7 aprile.

"Il nostro pianeta, la nostra salute" Per commemorare l'anniversario della fondazione dell'Oms, avvenuta il 7 aprile del 1948, ogni anno viene scelto un tema che evidenzia un'area di interesse prioritario. Nel mezzo di una pandemia, di fronte a un pianeta inquinato, il tema della Giornata Mondiale della Salute 2022 è "il nostro pianeta, la nostra salute". Nove persone su 10, ha ricordato l'Oms nel suo sito, respirano aria inquinata e 3,6 miliardi di persone non hanno servizi igienici sicuri a livello globale, mentre 2 miliardi non dispongono di acqua potabile sicura a causa di falde acquifere inquinate.