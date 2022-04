Covid, l’incredibile storia di un uomo: “Ha ricevuto 90 dosi di vaccino”

Un uomo si è vaccinato oltre 90 volte contro il Covid-19. Il motivo? Il 60enne voleva vendere passaporti sanitari ad alcuni no vax . L'uomo vive nella città tedesca di Magdeburgo . Le vaccinazioni sono avvenute nello stato di Sassonia. All'inizio di aprile, secondo diverse agenzie, il soggetto è stato intercettato dalla Polizia presso il centro sanitario di Eilenburg. Gli agenti lo hanno beccato mentre stava per ricevere, per il secondo giorno consecutivo, l’ennesima dose di vaccino.

Aperta un’indagine contro il super vaccinato

Nonostante non sia stato arrestato, è in corso un'indagine penale in cui l'indagato è accusato di manipolazione di documenti sanitari. La Polizia sta raccogliendo prove e ha già sequestrato diversi passaporti sanitari. La falsificazione di Green Pass in Germania è una pratica che si è diffusa da quando la vaccinazione è stata resa obbligatoria per molteplici attività, tra cui viaggiare. In questi ultimi mesi, la polizia tedesca ha effettuato diversi raid e indagini in relazione al traffico illegale di passaporti sanitari. La maggior parte dei soggetti indagati sono no vax a caccia di passaporti sanitari.