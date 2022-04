Stati Uniti lanciano missile supersonico: “Può distruggere bersagli ben precisi”

Alcune settimane fa, gli Stati Uniti hanno lanciato un missile supersonico, decidendo al momento di nasconderlo per evitare un’escalation di accuse con la Russia. Come riportato da un funzionario della difesa statunitense alla CNN, il lancio è avvenuto pochi giorni prima che il presidente Joe Biden si recasse a Bruxelles per incontrare i leader europei. "L'arma ipersonica a respirazione d'aria (HAWC) è stata lanciata da un bombardiere B-52 al largo della costa occidentale", ha spiegato la fonte. Il missile è salito sopra i 65.000 piedi (circa 20.000 metri) e ha viaggiato per più di 965 chilometri. Il missile HAWC si serve dell'energia cinetica per distruggere il bersaglio.