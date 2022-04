Putin: “Limitare export di cibo verso Paesi ostili”

"L'Occidente sta cercando di scaricare i propri errori economici sulla Russia, per risolvere i problemi a spese" di Mosca, a dichiararlo è stato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. Parlando a un incontro con esponenti del settore agroalimentare locale, il leader del Cremlino ha inoltre invitato alla “prudenza” nell’export di cibo “verso i Paesi ostili”. Putin si è poi espresso sulla situazione energetica globale, che, a suo avviso, “sta peggiorando a causa delle misure rozze e non di mercato, compresa la pressione amministrativa sulla nostra compagnia Gazprom, prese in alcuni Paesi europei". Infine l'invito ad aumentare la produzione interna: "C'è bisogno di mitigare gli effetti esterni negativi per i nostri cittadini: aumentare la produzione e le consegne al mercato interno di alimenti di alta qualità a prezzi accessibili, compresi i prodotti ittici. Questo è il compito chiave di quest'anno".