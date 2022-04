Covid in Italia, Costa: "Il 12 aprile si decide su quarta dose"

"Sulla quarta dose l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornirci le indicazioni che poi dovremo accogliere. A oggi è ragionevole pensare che si proceda con la quarta dose per i più anziani, gli over-80. Questo, a oggi, è l'intendimento della comunità scientifica". A farlo sapere il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio Anch'Io, su Radio Uno. "Sulla quarta dose l'Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d'età più anziane - ha aggiunto - L'Aifa si esprimerà a giorni e dovrebbe essere in linea con le indicazioni arrivate da Ema".