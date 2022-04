Ucraina, attacco alla stazione Kramatorsk: sul missile la scritta "per bambini"

Attacco a Kramatorsk , nell'Ucraina orientale. Due razzi russi hanno colpito la stazione ferroviaria, provocando diverse vittime tra cui quattro bambini. Lo hanno riferito le Ferrovie ucraine. La stazione è utilizzata per l'evacuazione dei civili dalle aree bombardate dalle forze russe. Sarebbe di almeno 39 persone rimaste uccise il bilancio delle vittime come dichiarato dal presidente delle Ferrovie ucraine, Oleksandr Kamyshin, stando a quanto riporta l'agenzia Dpa. "I russi sapevano che la stazione ferroviaria di Kramatorsk era piena di civili in attesa di essere evacuati. Eppure l'hanno colpita con un missile balistico, uccidendo almeno 30 e ferendo almeno un centinaio di persone. Questo è stato un massacro deliberato. Consegneremo ogni criminale di guerra alla giustizia", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba .

La Russia nega l'attacco

Su un missile lanciato dai russi, secondo l'Ucraina, c'è la scritta in russo "per bambini". A farlo sapere la televisione Ukraine 24 pubblicando una foto del razzo. Il ministero della Difesa russo ha però negato il coinvolgimento nell'attacco alla stazione di Kramatorsk e ha riferito che sul sito sono stati trovati frammenti del missile tochka-U, che viene utilizzato dalle forze armate di Kiev. Il governo ucraino è fermamente convinto: "L'esercito criminale russo ha usato un missile a grappolo ad alta precisione 'Iskander'".

La reazione di Zelensky

"Gli occupanti hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk Point U, dove migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati... Circa 30 persone sono morte, circa 100 persone sono rimaste ferite in varia misura. Sul posto sono già presenti polizia e soccorritori. I russi disumani non abbandonano i loro metodi. Non avendo la forza e il coraggio di opporsi a noi sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. Questo è un male che non ha limiti. E se non viene punito, non si fermerà mai", ha commentato Volodymyr Zelensky su Telegram.

L'intervento di Di Maio

"Ancora orrori in Ucraina. Altri civili morti, anche bambini. Le bombe sulla stazione di Kramatorsk sono l'ennesima dimostrazione che la guerra russa è reale, le vittime sono vere. Ferma condanna". A scriverlo su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Tutti vogliamo la pace, non c'è più tempo da perdere: subito un cessate il fuoco", ha aggiunto il titolare della Farnesina.