Pregliasco: “Mascherine diventeranno come occhiali da sole”

Per il virologo Fabrizio Pregliasco le mascherine devono diventare un accessorio di vita quotidiana, proprio come gli occhiali da sole. In un intervento a Tv2000, il professore, docente all'università Statale di Milano, ha spiegato: "Dobbiamo passare dall'obbligo alla responsabilità. La mascherina dovrà rimanere un aiuto, come gli occhiali da sole, da usare al bisogno in particolare per le persone fragili o se stiamo vicino a persone fragili”. Il Governo, probabilmente il 20 aprile, dovrà decidere se mantenere o togliere l'obbligo delle mascherine al chiuso. "Bisogna usare le mascherine con buon senso - ha proseguito Pregliasco -, nei mezzi pubblici e in situazioni di affollamento. Al di là dell'assenza dell'obbligo dobbiamo metterci la mascherina. Con la Ffp2 ad esempio si garantisce un'ottima protezione sul singolo. Allarghiamo le maglie ma facciamolo con attenzione e progressione”.