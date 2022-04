Covid, Iss: “Senza booster tasso di mortalità 12 volte superiore”

L’Iss divulga come di consueto il report esteso sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Come evidenzia, l’Istituto Superiore di Sanità, il tasso di mortalità nella popolazione di età maggiore ai 12 anni, nel periodo 11/02/2022-13/03/2022, per i non vaccinati (39 decessi per 100.000 abitanti) è di circa 5 cinque volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 ab.) e circa 12 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3 decessi per 100.000 ab.). Per quanto riguarda il tasso di ricoveri in terapia intensiva, nel periodo 18/2/2022-20/3/2022, per i non vaccinati è 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster.