Reazione a Catena, morta a 31 anni la campionessa Lucia Menghini

Una notizia sconvolgente per gli appassionati di Reazione a Catena : Lucia Menghini , una delle campionesse del quiz show condotto da Marco Liorni , ha perso la vita a soli 31 anni. La ragazza è venuta a mancare in seguito a un tragico incidente stradale in Giordania, dove si trovava da diversi giorni in vacanza. Componente del trio vincente " Le Pignolette ", insieme a Ilaria e Serena aveva conquistato il pubblico anche grazie al suo sorriso.

Il ricordo di Marco Liorni

Non sono mancati i messaggi di cordoglio per Lucia Menghini, tra cui quello di Liorni. Il presentatore di Reazione a Catena ha voluto dedicare qualche riga all'ex concorrente, ricordandola così in un post su Instagram: “Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.