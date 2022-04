Ucraina, l'annuncio di Zelensky: "Decine di migliaia di morti a Mariupol"

La guerra tra Russia e Ucraina non accenna a fermarsi ed il numero dei morti cresce a dismisura. In un recente intervento del presidente ucraino al Parlamento della Corea del Sud si è appreso che il numero delle vittime a Mariupol è di decine di migliaia. "Mariupol è distrutta”, ha detto Zelensky, che ha poi aggiunto: “Ci sono decine di migliaia di morti, ma anche così i russi non fermano l'offensiva. Vogliono fare di Mariupol una città evanescente".

La guerra in Ucraina continua

Il conflitto russo-ucraino è destinato a proseguire e pare che non siano serviti a nulla i molteplici appelli per una sospensione del conflitto bellico provenienti da più parti. Stando alle ultime indiscrezioni l’esercito russo starebbe preparando decine di migliaia di soldati per una nuova offensiva. Secondo Zelensky la Russia non si fermerà finché non vi sarà costretta.

300 ospedali distrutti e non solo

Dopo aver distrutto numerosi obiettivi militari, l’esercito di Putin si è concentrato sulle strutture civili. Il presidente Zelensky ha affermato che i russi hanno distrutto centinaia di infrastrutture, tra le quali pure 300 ospedali.