È morta Letizia Battaglia, la fotoreporter testimone della lotta alla mafia

Addio a Letizia Battaglia. Si è spenta a Palermo, all'età di 85 anni, la storica fotoreporter che per anni ha lavorato per il quotidiano "L'Ora" raccontando con i suoi scatti la guerra di mafia. Insignita di numerosi premi come l'Eugene Smith e l'Eric Salomon Award, ha collaborato con le più importanti agenzie giornalistiche mondiali. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni '90 si è occupata anche di politica. È stata consigliera comunale con i Verdi ed assessore comunale in una delle giunte guidate da Leoluca Orlando che ha espresso il cordoglio della città per la scomparsa della grande fotografa.