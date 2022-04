Cina, il racconto shock dell'italiano isolato nel padiglione Covid

Il racconto shock di Pavanello

Intervistato dal Corriere della Sera, Pavanello ha rivelato che la struttura in cui deve passare il suo isolamento è in realtà un padiglione fiere riadattato a struttura Covid. Dove prima si vendeva la merce, sono stati realizzate delle mini camere, contenenti 4 letti. Su Instagram ha definito questo momento che sta vivendo "Covid holiday". Ma da ridere non c'è proprio nulla, visto che la situazione igienico-sanitaria appare drammatica: "Non ci sono le docce, tutti tossiscono e sputano, i vicini di letto guardano video a tutto volume alle tre del mattino".

"Bagni in comune e niente docce"

Il padovano ha inoltre riferito che nel centro di isolamento dove è finita la sua ragazza ci sono i bagni in comune per uomini e donne. Nonostante tutto l'umore generale delle altre persone non appare così drammatico. Un signore ha riferito a Pavanello: "Almeno qui ci sono 3 pasti al giorno".