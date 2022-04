Russia, persi centinaia di carri armati in Ucraina: c’è un motivo

Le forze armate ucraine affermano che la Russia ha perso centinaia di carri armat i durante il conflitto. Basandosi sulle fotografie inviate dalle zone di guerra, Oryx , specializzato in informazioni militari e di intelligence, sostiene che la Russia avrebbe perso più di 460 carri armati e più di 2.000 veicoli corazzati. Ma cosa è successo? Secondo la Rand Corporation e l'International Institute for Strategic Studies, la Russia aveva circa 2.700 carri armati all'inizio della guerra. Quasi tre mesi dopo, di loro non c’è più traccia

Missili Javelin (inviati dagli Usa) ed errori di calcolo nella disfatta russa

A distruggere i carri armati russi sarebbero state le armi inviate in Ucraina dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Regno Unito. Un ruolo fondamentale lo hanno giocato i missili Javelin. Questi missili hanno due testate, una che esplode sopra i carri armati, dove sono più deboli, e un'altra che perfora lo scafo dal basso, rendendoli pressoché inutili. Secondo i dati ufficiali, gli Stati Uniti hanno inviato 2.000 missili Lockheed Martin e il Regno Unito 3.600 missili anticarro leggeri. Oltre ai missili, gli Stati Uniti hanno inviato anche 100 droni Switchblade. I carri armati sono ora in mano ucraina, dopo essere stati abbandonati. I russi hanno inoltre fatto alcuni errori di calcolo: hanno finito il carburante e non ha considerato che i carri potessero rimanere intrappolati nel fango e non nel ghiaccio, come avevano preventivato.