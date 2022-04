Covid in Italia: scende l'indice Rt, terapie intensive giù al 4.2%

L'indice di trasmissibilità Rt continua a scendere in Italia: è pari a 1 rispetto al valore di 1,15 della settimana scorsa. Giù anche l'incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti: da 776 a 717. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Il tasso di occupazione in terapia intensiva per pazienti col virus è calato al 4,2% rispetto al 4,7% della scorsa settimana. Al contrario, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è salito al 15,6% contro il 15,5% di sette giorni fa.