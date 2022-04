Guerra in Ucraina: "Non si esclude utilizzo armi atomiche"

C'è preoccupazione per un possibile uso di armi nucleari in Ucraina da parte dell'esercito russo. Questa ipotesi infatti non è esclusa, come è stato riferito dal direttore della Cia, William Burns. Quest'ultimo ha riferito che il presidente Putin è disperato e, considerate le perdite militari registrate dall'esercito russo, "nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia, rappresentata da un potenziale ricorso ad armi nucleari tattiche o ad armi atomiche a basso potenziale". Si è inoltre precisato che al momento non ci sarebbero segnali in tal senso.